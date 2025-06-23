Российские войска закрепились в Малиновке

Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает эти результаты и продолжает обстрелы территории. На данный момент под контролем России находится более 75% региона, включая ряд населенных пунктов и стратегически важных объектов. С марта 2023 года временным административным центром Запорожской области стал город Мелитополь, поскольку областной центр Запорожье остается под контролем украинских войск.