В горах Алтая МЧС эвакуировали туристку на вертолете

В министерстве напомнили, что перед началом путешествий в горных районах необходимо информировать родственников и друзей о планах, полностью заряжать мобильные устройства и брать с собой дополнительный аккумулятор, а также обеспечивать себя достаточным запасом воды, еды и яркой одеждой для лучшей видимости. Рекомендуется обязательно регистрировать маршрут в МЧС России для оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций.