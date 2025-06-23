Спустя три дня после пропажи в Екатеринбурге нашли 12-летнюю девочку

Девочка пропала еще 20 июня.
«Найдена, жива! Обнаружена отрядом “Прорыв” совместно с инспектором ПДН, — сообщили в поисковом отряде “Прорыв” вечером 22 июня. — Всем огромное спасибо за помощь в поиске!».
Поисковики не сообщают, где Ангелина провела три дня, что с ней происходило.
Вместе с добровольцами поисками занимались сотрудники отдела полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу.
«МК-Урал» ранее писал, что завершились поиски 14-летней Виктории, которая пропала еще 8 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Викторию нашли в Челябинске. Якобы туда ее отвез 24-летний знакомый, который жил с ней в Екатеринбурге по соседству.