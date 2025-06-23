People: в США скелет женщины-детектива нашли в скопившемся в ее доме мусоре

Было установлено, что детектив вышла в отставку в 1996 году и с тех пор жила одна. Выяснилось, что дома у нее скопилось столько мусора, что для уборки пришлось заказывать экскаватор, а потом были задействованы специально обученная собака и дрон. Останки женщины были найдены только в феврале 2025 года.