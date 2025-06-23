People: в США скелет женщины-детектива нашли в скопившемся в ее доме мусоре

В США скелет женщины-детектива был обнаружен в горе мусора, скопившегося у нее дома, пишет People.
Инцидент произошел в городе Гластонбери в штате Коннектикут. О пропаже 73-летней Мэри Нотаранджело в 2024 году сообщил ее друг. По словам мужчины, он получил от нее странное сообщение несколькими неделями ранее. Тогда женщина пожаловалась на плохое самочувствие.
Было установлено, что детектив вышла в отставку в 1996 году и с тех пор жила одна. Выяснилось, что дома у нее скопилось столько мусора, что для уборки пришлось заказывать экскаватор, а потом были задействованы специально обученная собака и дрон. Останки женщины были найдены только в феврале 2025 года.
Начальник полицейского управления Гластонбери Маршалл Порт признался, что раньше никогда не видел таких «плачевных условий». В доме Нотаранджело среди прочего были найдены мертвые птицы в клетках и множество мышей.
Причину смерти женщины установить не удалось из-за того, что ее останки разложились до костей.
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