Одно решение может полностью гарантировать, что Украина не вступит в НАТО

В МИД РФ напомнили, что решение, принятое в Бухаресте 2−4 апреля 2008 года, фактически открыло Украине и Грузии перспективу вступления в альянс, хотя и не сопровождалось предоставлением плана действий по членству. Тогда, несмотря на поддержку США, Германия и Франция выступили против ускоренного приема новых членов, что привело к отсрочке вопроса на неопределенный срок. Российская сторона считает, что официальная отмена этого решения стала бы необходимым шагом для обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности на европейском континенте.