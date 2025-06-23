Грушко оценил перспективу дружбы России с НАТО

«В НАТО пока не проявляют подобную готовность, практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе», — заявил Грушко в беседе с РИА Новости.