Грушко оценил перспективу дружбы России с НАТО

Москва не видит возможностей для нормализации отношений с НАТО в условиях текущей политики альянса. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
«В НАТО пока не проявляют подобную готовность, практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе», — заявил Грушко в беседе с РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте допустил возможность поэтапного восстановления диалога с Москвой в будущем. Однако, по информации российского внешнеполитического ведомства, на практике западные партнеры продолжают наращивать военное присутствие у российских границ и усиливают антироссийскую риторику. В МИД РФ считают, что действия НАТО увеличивают конфронтацию и затрудняют возвращение к конструктивному диалогу. Грушко также рассказал, что может стать для России железобетонной гарантией того, что Украину не примут в альянс.