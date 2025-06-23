В Иркутск незаконно ввезли гаджеты на три миллиона рублей

В Иркутске таможенники изъяли незаконно ввезенную технику. 64 гаджета на сумму три миллиона рублей без обязательной маркировки обнаружили в одном магазине по продаже гаджетов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе таможни, среди них были смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли, наушники зарубежного производства.
— Маркировка единым знаком обращения «EAC» осуществляется перед выпуском продукции для продажи на рынке и говорит о том, что она прошла все в технические регламенты на соответствие, — пояснила и. о. заместителя начальника Иркутской таможни — начальника службы Наталья Ульянова.
Собственник задекларировал товары, заплатив более 670 тысяч рублей в федеральный бюджет. После всех процедур технику вернули владельцу для дальнейшей продажи.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что стоимость проезда из Иркутска в микрорайон Березовый останется прежней.