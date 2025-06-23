В Иркутск незаконно ввезли гаджеты на три миллиона рублей

— Маркировка единым знаком обращения «EAC» осуществляется перед выпуском продукции для продажи на рынке и говорит о том, что она прошла все в технические регламенты на соответствие, — пояснила и. о. заместителя начальника Иркутской таможни — начальника службы Наталья Ульянова.