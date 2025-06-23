Полицейские посоветовали воронежцам поменять пароли после крупнейшей утечки

В телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России дали ряд советов после сообщений об утечке в сеть 16 миллиардов паролей.
Чтобы обезопасить себя от неприятностей из-за проделок виртуальных хулиганов, воронежцам рекомендовали обновить пароли для ключевых аккаунтов. Причем, крайне важно сделать это в двух случаях.
Во-первых, если пароль не менялся больше года.
Во-вторых, если не включена двухфакторная аутентификация (2FA). Она подразумевает не только введение пароля, но и кода из смс, отправленного на номер телефона.
Кроме того, нужно проверить, не были ли ваши данные скомпрометированы. Сделать это можно через официальный российский сервис, созданный при поддержке Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).