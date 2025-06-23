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Двое детей выпали из окон в Башкирии, один малыш скончался

Несчастные случаи произошли в Нефтекамске и Стерлитамаке.

В выходные произошло сразу два случая падения детей из окон. Один ребенок скончался, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Полуторогодовалый мальчик упал с высоты четвертого этажа в Нефтекамске. С тяжелыми травмами, но еще живого его доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, дважды заводили сердце, но спасти малыша не удалось.

В Стерлитамаке 7-летняя девочка упала со второго этажа, облокотившись на москитную сетку. С переломами и ушибами ее госпитализировали в городскую больницу № 1. Сейчас ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.