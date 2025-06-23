Двое детей выпали из окон в Башкирии, один малыш скончался

Полуторогодовалый мальчик упал с высоты четвертого этажа в Нефтекамске. С тяжелыми травмами, но еще живого его доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, дважды заводили сердце, но спасти малыша не удалось.