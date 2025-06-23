Shot: Российские туристы пожаловались на нашествие удавов на Кубе

Российские туристы жалуются, что удавы заполонили отели на Кубе. По словам отдыхающих, огромные змеи заползают в бары, рестораны и номера. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Туристы из РФ рассказали, что они боятся открывать балконы и выходить из номера. Рептилии свободно ползают по территории отелей и даже заползают в бассейны.
— Гостям остается только звать на помощь местных сотрудников, которые просто ловят их руками. Раньше, по словам отдыхающих, таких удавов видели только за территорией отелей, сейчас змеям, видимо, приглянулись новые ландшафты, — передает Telegram-канал.
До этого в Танзании в национальном парке Серенгети группа туристов увидела питона, который смог полностью проглотить антилопу. Челюсти змеи способны разжиматься, чтобы в рот могла пройти добыча, которая гораздо крупнее его самого.
Кроме того, в Подмосковье школьница пролежала в реанимации два дня из-за укуса ядовитой змеи. Сразу после нападения рептилии у девушки сильно отекла рука, а также нарушилось кровообращение.