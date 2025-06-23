В Мичигане неизвестный на машине протаранил церковь и расстрелял прихожан

Момент нападения на церковь в Мичигане, США. Видео © X / AuntSassyAss.
«Охранник церкви застрелил подозреваемого. Один человек был ранен в ногу», — говорится в сообщении полицейского управления в социальных сетях.
Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента. Сообщается, что в момент нападения в церкви находилось примерно 150 человек, включая детей. По словам старшего пастора Бобби Келли-младшего, один из прихожан смог остановить нападавшего, после чего охранник обезвредил преступника.
Похожее происшествие произошло в Сирии, где террорист-смертник ворвался в храм на востоке Дамаска, открыл стрельбу по прихожанам из автоматического оружия, после чего привёл в действие взрывное устройство. Министерство внутренних дел Сирии обвинило в организации атаки экстремистскую группировку ИГИЛ*. В Сети появились жуткие кадры с места трагедии.
* Запрещённая в России террористическая организация.