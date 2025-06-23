В Мичигане неизвестный на машине протаранил церковь и расстрелял прихожан

Похожее происшествие произошло в Сирии, где террорист-смертник ворвался в храм на востоке Дамаска, открыл стрельбу по прихожанам из автоматического оружия, после чего привёл в действие взрывное устройство. Министерство внутренних дел Сирии обвинило в организации атаки экстремистскую группировку ИГИЛ*. В Сети появились жуткие кадры с места трагедии.