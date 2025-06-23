Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мичигане неизвестный на машине протаранил церковь и расстрелял прихожан

В городе Уэйн американского штата Мичиган вооружённый мужчина на автомобиле протаранил церковь и начал стрельбу по прихожанам. Об этом сообщил телеканал KFOX14 со ссылкой на полицейское управление штата по городу.

Источник: Life.ru

Момент нападения на церковь в Мичигане, США. Видео © X / AuntSassyAss.

«Охранник церкви застрелил подозреваемого. Один человек был ранен в ногу», — говорится в сообщении полицейского управления в социальных сетях.

Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента. Сообщается, что в момент нападения в церкви находилось примерно 150 человек, включая детей. По словам старшего пастора Бобби Келли-младшего, один из прихожан смог остановить нападавшего, после чего охранник обезвредил преступника.

Похожее происшествие произошло в Сирии, где террорист-смертник ворвался в храм на востоке Дамаска, открыл стрельбу по прихожанам из автоматического оружия, после чего привёл в действие взрывное устройство. Министерство внутренних дел Сирии обвинило в организации атаки экстремистскую группировку ИГИЛ*. В Сети появились жуткие кадры с места трагедии.

* Запрещённая в России террористическая организация.