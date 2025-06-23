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Пострадавший от нападения льва Олег Зубков в Крыму прооперирован

Директора парка «Тайган» прооперировали после нападения льва.

Пострадавший от нападения льва Олег Зубков в Крыму прооперирован, сообщает пресс-служа Минздрава республики.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления животных. Лев накинулся на Олега Зубкова, в результате чего он получил травмы шеи и головы, повреждение легкого.

Он был успешно прооперирован и в настоящее время находится в Белгородской центральной больнице для стабилизации состояния. После улучшения состояния планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.