Пострадавший от нападения льва Олег Зубков в Крыму прооперирован, сообщает пресс-служа Минздрава республики.
Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления животных. Лев накинулся на Олега Зубкова, в результате чего он получил травмы шеи и головы, повреждение легкого.
Он был успешно прооперирован и в настоящее время находится в Белгородской центральной больнице для стабилизации состояния. После улучшения состояния планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.