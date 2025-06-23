В Красноярском крае расследуют гибель мужчины после ссоры с сожительницей

По предварительным данным, 14 июня в квартире между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. В результате женщина нанесла ему несколько ударов по голове и телу, после чего ушла. А спустя два дня мужчина скончался. 16 июня тело потерпевшего обнаружила его знакомая и заявила в полицию.