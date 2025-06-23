В МИД России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

По данным издания Times, организаторы саммита в Гааге уделяют особое внимание формату встречи с учетом особенностей поведения президента США Дональда Трампа. В частности, обсуждается сокращение официальной программы, чтобы избежать повторения ситуации на саммите G7, который глава Белого дома покинул мероприятие досрочно. Ожидается, что основной темой обсуждения на саммите НАТО станут вопросы безопасности в Европе и поддержка Украины, однако, по оценкам российских дипломатов, риторика альянса по данному вопросу останется прежней.