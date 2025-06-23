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В МИД России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

В МИД РФ не ожидают новых заявлений по Украине от участников саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24−25 июня. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Россия ничего нового не ждет от саммита НАТО в Гааге.

В МИД РФ не ожидают новых заявлений по Украине от участников саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24−25 июня. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«По Украине, скорее всего, услышим все ту же риторику», — заявил Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости о позициях Москвы в преддверии саммита. По его словам, российская сторона не рассчитывает на изменение подходов западных стран к урегулированию украинского кризиса.

По данным издания Times, организаторы саммита в Гааге уделяют особое внимание формату встречи с учетом особенностей поведения президента США Дональда Трампа. В частности, обсуждается сокращение официальной программы, чтобы избежать повторения ситуации на саммите G7, который глава Белого дома покинул мероприятие досрочно. Ожидается, что основной темой обсуждения на саммите НАТО станут вопросы безопасности в Европе и поддержка Украины, однако, по оценкам российских дипломатов, риторика альянса по данному вопросу останется прежней.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Гааге не планируется отдельного заседания по Украине, а участие президента Украины Владимира Зеленского ограничится церемониальным ужином. По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на минимальном упоминании Украины в итоговом заявлении.

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