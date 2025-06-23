В Шелеховском районе трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

В Шелеховском районев поселке Большой Луг трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Как сообщили КП-Иркутск в МВД по региону, ребенок был в доме без присмотра взрослых.
— В какой-то момент, оказавшись без присмотра взрослых, он забрался на подоконник и навалившись на москитную сетку, выпал с высоты, — уточнили в пресс-службе полиции.
С полученными травмами мальчика госпитализировали в детскую больницу города Иркутска. Состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Полицейские, сотрудники следственного комитета и прокуратуры проводят проверку.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что четыре человека пострадали из-за взрыва газа в доме. Мужчина, в чьей квартире произошло происшествие, получил ожоги 50% тела.