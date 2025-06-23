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В Шелеховском районе трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Ребенок был в доме без присмотра взрослых.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районев поселке Большой Луг трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Как сообщили КП-Иркутск в МВД по региону, ребенок был в доме без присмотра взрослых.

— В какой-то момент, оказавшись без присмотра взрослых, он забрался на подоконник и навалившись на москитную сетку, выпал с высоты, — уточнили в пресс-службе полиции.

С полученными травмами мальчика госпитализировали в детскую больницу города Иркутска. Состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Полицейские, сотрудники следственного комитета и прокуратуры проводят проверку.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что четыре человека пострадали из-за взрыва газа в доме. Мужчина, в чьей квартире произошло происшествие, получил ожоги 50% тела.