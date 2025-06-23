Площадь пожара возле российского посёлка увеличилась в 3,5 раза

Лесной пожар, возникший в окрестностях поселка Атамановка, расположенного в Забайкальском крае, разросся до территории, охватывающей 350 гектаров. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства природных ресурсов региона.
В соответствии с разработанным планом по борьбе с лесным пожаром в районе Атамановки, специализированные лесопожарные подразделения ведут активные работы, направленные на локализацию и последующее устранение очага возгорания. Общая площадь, охваченная пожаром, составляет 350 гектаров. Протяженность активной кромки пожара оценивается примерно в 10 километров, указано в официальном сообщении.
В тушении пожара принимают участие более 160 человек и задействовано свыше 30 единиц специализированной техники. План проведения работ включает в себя создание минерализованных полос общей протяженностью 4 километра, а также тушение огня с использованием ручного инструментария. Подчеркивается, что группировка лесных пожарных дополнительно укрепляется и пополняется личным составом.
Пожар вблизи Атамановки действует с 20 июня текущего года. В мероприятиях по ликвидации огня ранее была задействована авиационная техника.
Пожароопасный период был объявлен на территории Забайкальского края с 24 марта. С 7 апреля в лесных массивах был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. С 23 апреля, в целях привлечения дополнительных ресурсов для стабилизации обстановки в регионе, был установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Основными причинами, провоцирующими возникновение лесных пожаров, остаются неконтролируемые палы сухой растительности, непогашенные костры и другие антропогенные факторы.
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