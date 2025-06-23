Площадь пожара возле российского посёлка увеличилась в 3,5 раза

Пожароопасный период был объявлен на территории Забайкальского края с 24 марта. С 7 апреля в лесных массивах был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. С 23 апреля, в целях привлечения дополнительных ресурсов для стабилизации обстановки в регионе, был установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Основными причинами, провоцирующими возникновение лесных пожаров, остаются неконтролируемые палы сухой растительности, непогашенные костры и другие антропогенные факторы.