Медведь напал на двух человек в Сахалинской области

Медведь напал на двух человек в понедельник, 23 июня, в Сахалинской области. Об этом сообщает агентство astv.ru.
По предварительным данным, хищник напал на двух человек, один из них получил серьезные ранения. Информация о его состоянии уточняется.
Позже в СУ СК РФ по Сахалинской области сообщили, что на месте нападения животного нашли еще два тела.
— На одном найденном теле есть следы от укусов животного. Второй труп был прикопан землей. (…) По данному факту в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — цитирует СК агентство.
В Словении в результате нападения медведя женщина получила тяжелые травмы, она встретила животное во время прогулки со своей собакой. Нападение хищника случилось спустя несколько дней после решения правительства Словении об отстреле 206 бурых медведей, чья популяция в регионе достигла тысячи особей.