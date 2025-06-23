Медведь напал на двух человек в Сахалинской области

В Словении в результате нападения медведя женщина получила тяжелые травмы, она встретила животное во время прогулки со своей собакой. Нападение хищника случилось спустя несколько дней после решения правительства Словении об отстреле 206 бурых медведей, чья популяция в регионе достигла тысячи особей.