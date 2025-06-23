Скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в Свердловской области

В городе Серове накануне, 22 июня, произошел мощный взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Зелёной, 7а. Один из пострадавших, 38-летний мужчина, скончался в больнице Екатеринбурга, сообщает телеграм-канал Ural Mash. Жителя Серова экстренно эвакуировали вертолётом санавиации в Екатеринбург, но усилия врачей оказались тщетными.