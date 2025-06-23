Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин арестован по статье о мошенничестве

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в суде.
— Судом 22 июня стража на два месяца до 20 августа, — цитирует источник РИА Новости.
Зайнуллин обвиняется по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
22 июня сообщалось, что правоохранители задержали Рустэма Зайнуллина. Он занял пост заместителя губернатора Белгородской области в январе 2022 года, а ранее возглавлял региональное министерство имущественных и земельных отношений.