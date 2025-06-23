Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин арестован по статье о мошенничестве

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в суде.

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в суде.

— Судом 22 июня стража на два месяца до 20 августа, — цитирует источник РИА Новости.

Зайнуллин обвиняется по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

22 июня сообщалось, что правоохранители задержали Рустэма Зайнуллина. Он занял пост заместителя губернатора Белгородской области в январе 2022 года, а ранее возглавлял региональное министерство имущественных и земельных отношений.