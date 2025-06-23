Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители многоэтажки в Серове, где произошел взрыв, получат поддержку властей

Жильцам пстрадавших квартир помогают подготовить необходимые документы для оформления муниципальной и региональной выплат.

Жители квартир пятиэтажного дома на улице Зеленая в Серве, поврежденных в результате хлопка газовоздушной смеси, получают необходимую поддержку. Индивидуальные встречи с жителями проводят представители муниципалитета, специалисты помогают подготовить необходимые документы для оформления муниципальной и региональной выплат.

«Также создан чат с жителями поврежденных квартир, где они могут задать администрации муниципалитета все интересующие их вопросы», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас в пункте временного размещения, развернутого на базе гостиничного комплекса «Надеждинский», находятся 24 человека: 18 взрослых и 6 детей. Для них организовано бесплатное четырехразовое питание.

По информации министерства здравоохранения региона, Четверо пострадавших в результате ЧС находятся на амбулаторном наблюдении, соощили в региональном минздраве. Один пострадавший — хозяин квартиры, где произошел мощный хлопок, скончался в больнице.