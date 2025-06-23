Жители многоэтажки в Серове, где произошел взрыв, получат поддержку властей

Жители квартир пятиэтажного дома на улице Зеленая в Серве, поврежденных в результате хлопка газовоздушной смеси, получают необходимую поддержку. Индивидуальные встречи с жителями проводят представители муниципалитета, специалисты помогают подготовить необходимые документы для оформления муниципальной и региональной выплат.
«Также создан чат с жителями поврежденных квартир, где они могут задать администрации муниципалитета все интересующие их вопросы», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Сейчас в пункте временного размещения, развернутого на базе гостиничного комплекса «Надеждинский», находятся 24 человека: 18 взрослых и 6 детей. Для них организовано бесплатное четырехразовое питание.
По информации министерства здравоохранения региона, Четверо пострадавших в результате ЧС находятся на амбулаторном наблюдении, соощили в региональном минздраве. Один пострадавший — хозяин квартиры, где произошел мощный хлопок, скончался в больнице.