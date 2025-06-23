Дрессировщик Запашный рассказал о судьбе льва, напавшего на Зубкова в Крыму

Дрессировщик Эдгар Запашный в беседе с aif.ru рассказал о судьбе льва, напавшего на Зубкова в Крыму.
Напомним, во время кормления хищников один из них набросился на директора парка, нанес серьезные раны.
Некоторые источники утверждали, что эти львы — те же, что год назад загрызли сотрудницу «Тайгана». Однако, как заявил известный дрессировщик и генеральный директор Московского цирка Эдгар Запашный, подобных подтверждений нет.
Он подчеркнула, что никто из сотрудников «Тайгана» официально не сообщал, что Зубков контактировал именно с теми же львами. Запашный также отметил, что спекуляции о возможном усыплении или уничтожении животных не имеют под собой оснований.
«Я считаю, что ни один профессионал не возьмет на себя ответственность и такой грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории. При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя. И всегда винят самих себя, что недооценили ситуацию, неправильно себя вели, не смогли обезопасить себя», — сказал Запашный.
Дрессировщик пожелал Олегу Зубкову скорейшего выздоровления и выразил поддержку его семье, отметив, что сейчас главная задача — забота о пострадавшем, а не обсуждение дальнейшей судьбы львов.
«АиФ-Крым» рассказывал: пострадавший от нападения льва Олег Зубков в Крыму прооперирован. После улучшения состояния планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.