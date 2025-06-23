Дрессировщик Запашный рассказал о судьбе льва, напавшего на Зубкова в Крыму

«Я считаю, что ни один профессионал не возьмет на себя ответственность и такой грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории. При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя. И всегда винят самих себя, что недооценили ситуацию, неправильно себя вели, не смогли обезопасить себя», — сказал Запашный.