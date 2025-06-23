Грушко заявил о готовности России отвечать на действия НАТО

«В ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие», — заявил Грушко на фоне подготовки саммита альянса в Гааге, передает РИА Новости. По словам замглавы МИД РФ, заявления о необходимости масштабного наращивания оборонительных возможностей НАТО фактически являются признанием эффективности и мощи российских вооруженных сил, проявленных в ходе специальной военной операции. Он также отметил, что на практике реализация подобных масштабных задач для альянса может быть затруднена и потребует значительных усилий.