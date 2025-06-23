Shot: удавы проникают в номера туристов на Кубе

Ранее подобные случаи были редкостью, и удавов можно было встретить только за пределами туристических зон. Однако в этом году змеи, по-видимому, освоили новые территории. Кубинские удавы не являются ядовитыми — у них отсутствуют ядовитые железы. Тем не менее, эти змеи могут достигать длины до 3 метров и способны укусить человека в случае опасности или при попытке контакта.