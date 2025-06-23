На Курилах, где скоро откроют мемориальный комплекс, уничтожили тысячи взрывоопасных предметов

Из обнаруженных предметов чаще всего встречались патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты и артиллерийские снаряды. Отряд разминирования очистил от опасных находок 28 гектаров из запланированных 44. В операции задействовано более 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники; для подрывных работ использовано около 100 килограммов взрывчатого вещества.