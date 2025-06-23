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На Курилах, где скоро откроют мемориальный комплекс, уничтожили тысячи взрывоопасных предметов

Саперы армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов при разминировании острова Шумшу на Курилах. Об этом сообщает пресс-служба ВВО. Соответствующие работы ведутся на территории будущего военно-исторического мемориального комплекса в честь победы над Японией во Второй мировой войне.

Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах.

Саперы армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов при разминировании острова Шумшу на Курилах. Об этом сообщает пресс-служба ВВО. Соответствующие работы ведутся на территории будущего военно-исторического мемориального комплекса в честь победы над Японией во Второй мировой войне.

«Основные усилия по разминированию сосредоточены в районе мыса Курбатов, где планируется проведение исторической реконструкции высадки морского десанта. Также саперы завершили сплошную очистку участка местности сектора реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково», — говорится в информации пресс-службы. Как отмечается в сообщении, работы ведутся на территории будущего военно-исторического мемориального комплекса, который откроют в августе к 80-летию Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Из обнаруженных предметов чаще всего встречались патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты и артиллерийские снаряды. Отряд разминирования очистил от опасных находок 28 гектаров из запланированных 44. В операции задействовано более 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники; для подрывных работ использовано около 100 килограммов взрывчатого вещества.

По завершении разминирования саперы примут участие в подготовке и проведении военно-исторической реконструкции высадки морского десанта. Специалисты совместно с представителями Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» будут заниматься имитацией действий различных видов вооружения и боевой техники. Недавно в Японии дали понять, что что хотят поставить точку в вопросе с Курилами.