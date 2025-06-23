В Иране заявили, что его война с Израилем и США несет угрозу всему миру

«Действия [Израиля и США] имеют серьезные последствия и создают проблемы не только для Ирана, но и для региона, для международного сообщества, а также для международного права», — заявил Арагчи, передает ТАСС. По его словам, любой военный или политический нажим со стороны этих государств может быть расценен как агрессия. При этом министр подчеркнул, что Иран придерживается политики законной самообороны. Арагчи отметил, что Иран рассчитывает на конструктивный диалог с Россией и другими участниками международного сообщества для поиска путей деэскалации.