В Иране заявили, что его война с Израилем и США несет угрозу всему миру

Конфликт на Ближнем Востоке рискует затронуть весь мир, уверен глава МИД Ирана Арагчи.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил о глобальных рисках из-за действий Израиля и США против его страны. Свою позицию он озвучил в Москве перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
«Действия [Израиля и США] имеют серьезные последствия и создают проблемы не только для Ирана, но и для региона, для международного сообщества, а также для международного права», — заявил Арагчи, передает ТАСС. По его словам, любой военный или политический нажим со стороны этих государств может быть расценен как агрессия. При этом министр подчеркнул, что Иран придерживается политики законной самообороны. Арагчи отметил, что Иран рассчитывает на конструктивный диалог с Россией и другими участниками международного сообщества для поиска путей деэскалации.
В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам, после чего Иран потребовал созыва внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. Ранее Аббас Арагчи анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном и роль РФ в поддержке диалога по иранской ядерной программе.