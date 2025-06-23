В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

В результате стихии произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков в нескольких населенных пунктах района. Больше всего пострадал населенный пункт Ургал 1, где были подтоплены 36 жилых домов. Также отмечены случаи подтопления в Нижнем Чегдомыне. Всего в зоне подтопления оказались 87 человек, среди которых 14 детей. Информации о пострадавших не поступало.