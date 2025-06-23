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В Нижнеудинском районе в аварии погиб человек, еще двое пострадали

Участники аварии не имели водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинском районе в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе ребенок. Вечером водитель автомобиля «Honda HR-V» ехал в селе Порог и столкнулся с «Тойота Ractis», который ехал навстречу. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

— В результате происшествия 54-летняя пассажирка Тойоты погибла в машине скорой помощи по пути в больницу. Также в медицинское учреждение госпитализировали 35-летнюю женщину и полуторагодовалого ребенка, которые находились в автомобиле Honda, — уточнили в пресс-службе полиции.

Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования, которая показала, что водитель кроссовера был нетрезв. А владелец Тойоты отказался от прохождения алкотеста. Также установили, что оба автомобилиста не имели водительские прав. Правоохранительные органы проводят проверку, ее результаты проконтролирует прокуратура.