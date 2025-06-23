В Нижнеудинском районе в аварии погиб человек, еще двое пострадали

В Нижнеудинском районе в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе ребенок. Вечером водитель автомобиля «Honda HR-V» ехал в селе Порог и столкнулся с «Тойота Ractis», который ехал навстречу. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.