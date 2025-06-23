В Самарской области мошенник обманул 54-летнего мужчину почти на 30 тысяч рублей

В Жигулевске мужчина хотел купить запчасти для машины, но стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, 54-летний местный житель присмотрел себе в интернете некоторые запчасти и захотел купить их. Продавец сказал, что готов отправить детали доставкой при полной предоплате.
Покупатель перевел на указанный счет 29 800 рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
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