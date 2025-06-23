Скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове

Напомним: накануне в 9.20 в диспетчерскую поступило сообщение о хлопке бытового газа в одной из квартир в пятиэтажке на улице Зеленая. Пострадали четыре человека: сам обитатель квартиры, где все и произошло (он получил ожоги 63% тела, его госпитализировали в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбург), и его соседи из квартиры ниже, супруги с ребенком (у них ушибы, ссадины, в одном случае было подозрение на черепно-мозговую травму — после осмотра врачи отпустили их домой).