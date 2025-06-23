Скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове

«По информации министерства здравоохранения региона, четверо пострадавших находятся на амбулаторном наблюдении. Еще один, который был экстренно доставлен вертолетом санитарной авиации в Екатеринбург, скончался от полученных травм», — передает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним: накануне в 9.20 в диспетчерскую поступило сообщение о хлопке бытового газа в одной из квартир в пятиэтажке на улице Зеленая. Пострадали четыре человека: сам обитатель квартиры, где все и произошло (он получил ожоги 63% тела, его госпитализировали в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбург), и его соседи из квартиры ниже, супруги с ребенком (у них ушибы, ссадины, в одном случае было подозрение на черепно-мозговую травму — после осмотра врачи отпустили их домой).
«Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник чтобы разогреть», — уточнил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сегодня, 23 июня, с 09:00 прошли индивидуальные встречи с жителями дома, получившего повреждения. Специалисты помогают им подготовить документы для оформления положенных в связи с ЧП выплат. Также был создан чат, в котором люди могут задать администрации города вопросы.
«В пункт временного размещения, который развернут на базе гостиничного комплекса, заселились 24 человека. Для них организовано бесплатное четырехразовое питание», — передает департамент информполитики.