Миллион тенге получит семья погибшей от ветки женщины в Аксу

В городе Аксу Павлодарской области простились с Мариной Валерьевной Пахомовой — хореографом ясли-сада № 19. Она трагически погибла в результате урагана. Женщине 30 июня должно было исполниться 57 лет. У нее остались трое взрослых сыновей и внучка.