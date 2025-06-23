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Миллион тенге получит семья погибшей от ветки женщины в Аксу

В городе Аксу Павлодарской области простились с Мариной Валерьевной Пахомовой — хореографом ясли-сада № 19. Она трагически погибла в результате урагана. Женщине 30 июня должно было исполниться 57 лет. У нее остались трое взрослых сыновей и внучка.

Источник: соцсети

В социальных сетях появилась информация, что семье будет выплачена компенсация за отработанный период в размере 310 тысяч тенге. Также предусмотрена компенсация на погребение — 360 тысяч тенге.

«Местные исполнительные органы выделили помощь в размере 950 тысяч тенге и предоставляют автобус для перевозки родных во время похорон», — сообщили авторы.

Трагедия произошла в результате несчастного случая. Во время урагана дерево пробило автомобиль, где находилась женщина. По словам очевидцев, Марина Пахомова сидела в машине как пассажир.