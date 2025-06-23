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Спендап-комик Белый* не может вернуться в Россию из-за страха сесть в тюрьму

Комик Руслан Белый* (признанный в РФ иностранным агентом) рассказал о невозможности вернуться на родину из-за страха уголовного преследования. Сделал он это в проекте «Давайте вместе сделаем шоу».

Комик рассказал, что не может вернуться в Россию.

Комик Руслан Белый* (признанный в РФ иностранным агентом) рассказал о невозможности вернуться на родину из-за страха уголовного преследования. Сделал он это в проекте «Давайте вместе сделаем шоу».

«Я, конечно, могу вернуться (в Россию), но там такая ситуация… Помните, как в детстве, когда вы гуляете и хотите пить, но такие: “Не, не пойду домой сейчас. Загонят навсегда!”», — заявил комик. Он также подметил, что теперь может жить где угодно, кроме России.

Комик Руслан Белый* попал в реестр иноагентов за критику спецоперации на Украине в соцсетях. Суд также отметил его сотрудничество с признанным иноагентом изданиями, передает «Взгляд».

*Руслан Белый признан иноагентом на территории России.