Спендап-комик Белый* не может вернуться в Россию из-за страха сесть в тюрьму

«Я, конечно, могу вернуться (в Россию), но там такая ситуация… Помните, как в детстве, когда вы гуляете и хотите пить, но такие: “Не, не пойду домой сейчас. Загонят навсегда!”», — заявил комик. Он также подметил, что теперь может жить где угодно, кроме России.