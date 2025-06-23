В Биробиджане спасли кота, застрявшего между прутьями чужого балкона

Спасатели извлекли из решетки балкона в Биробиджане кота, который, предположительно, пытался проникнуть в жилище, где живет кошка, но застрял между прутьями, сообщили в Главном управлении МЧС по Еврейской автономной области.
«Бойцы МЧС России, применив ловкость и мастерство, освободили четвероногого из железного плена», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Хозяйка квартиры рассказала, что у неё дома есть кошка, к которой, вероятно, хотел прийти самец.
Напомним, в начале июня спасатели вытащили кота, который застрял в окне на проветривании в одном из домов на улице Фасадная в Новосибирске. После спасения кота передали его хозяйке.