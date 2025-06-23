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В Биробиджане спасли кота, застрявшего между прутьями чужого балкона

Кот, вероятно, хотел проникнуть в жилище, в котором живет кошка.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели извлекли из решетки балкона в Биробиджане кота, который, предположительно, пытался проникнуть в жилище, где живет кошка, но застрял между прутьями, сообщили в Главном управлении МЧС по Еврейской автономной области.

«Бойцы МЧС России, применив ловкость и мастерство, освободили четвероногого из железного плена», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Хозяйка квартиры рассказала, что у неё дома есть кошка, к которой, вероятно, хотел прийти самец.

Напомним, в начале июня спасатели вытащили кота, который застрял в окне на проветривании в одном из домов на улице Фасадная в Новосибирске. После спасения кота передали его хозяйке.