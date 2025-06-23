Руководитель турфирмы задержан за мошенничество в Москве

Как стало известно «МК», жертвой афериста стала 35-летняя москвичка. В феврале она заказала 2 тура в Турцию и внесла предоплату в размере 1,364 млн рублей. В апреле женщина выяснила, что турагент отменил бронирование отелей, а деньги не вернул. Подозреваемого задержали сотрудники ОМВД по району Арбат. В дальнейшем была установлена причастность мужчины к 10 аналогичным эпизодам. Он продавал туры, а деньги присваивал себе. Как сообщил руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила 3,8 млн рублей.