В Иране прокомментировали атаки США на ядерные объекты

«Атака США на ядерные объекты Ирана поставила под вопрос ДНЯО, пошатнула режим нераспространения и будет иметь негативные последствия для международной безопасности», — сказал Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании. Он подчеркнул, что атака Вашингтона вызвала обеспокоенность во многих государствах.