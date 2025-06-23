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В Иране прокомментировали атаки США на ядерные объекты

Атака США на иранские ядерные объекты ставит под угрозу эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подрывает международную безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Атака Вашингтона вызвала обеспокоенность во многих государствах.

Атака США на иранские ядерные объекты ставит под угрозу эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подрывает международную безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Атака США на ядерные объекты Ирана поставила под вопрос ДНЯО, пошатнула режим нераспространения и будет иметь негативные последствия для международной безопасности», — сказал Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании. Он подчеркнул, что атака Вашингтона вызвала обеспокоенность во многих государствах.

Согласно положениям ДНЯО, ядерные объекты стран-участниц должны находиться под защитой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Напомним, в ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США осуществили авиаудары по трем значимым ядерным объектам на территории Ирана: подземному комплексу в Фордо, заводу по обогащению урана в Натанзе, а также хранилищу урана, расположенному вблизи Исфахана.

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