В Нефтекамске 1,5-годовалый малыш погиб, упав с высоты четвертого этажа

На минувших выходных в башкирском городе Нефтекамске произошла трагическая гибель полуторагодовалого мальчика. Как сообщил Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ребенок выпал с четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.
По словам министра, несмотря на все усилия врачей городской больницы, которые дважды запускали остановившееся сердце ребенка, спасти малыша не удалось.
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