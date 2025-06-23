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В Нефтекамске 1,5-годовалый малыш погиб, упав с высоты четвертого этажа

В Башкирии 1,5-годовалый ребенок насмерть разбился с четвертого этажа.

Источник: Комсомольская правда

На минувших выходных в башкирском городе Нефтекамске произошла трагическая гибель полуторагодовалого мальчика. Как сообщил Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ребенок выпал с четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам министра, несмотря на все усилия врачей городской больницы, которые дважды запускали остановившееся сердце ребенка, спасти малыша не удалось.

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