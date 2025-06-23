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Челябинская журналистка Алиса Иванникова с дочерью погибла в ДТП

Челябинская журналистка Алиса Иванникова погибла в ДТП вместе с дочерью. 22 июня она вместе с семьей возвращалась с отдыха, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и машина опрокинулась в кювет, сообщили в понедельник в медиахолдинге «Первый областной».

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

«Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и готовы оказать всяческую помощь и поддержку», — отметила генеральный директор «Обл-ТВ» Анна Воронова.

По словам коллег, в живых остались муж и шестилетний сын Алисы.

Иванникова была профессиональным журналистом. Высшее образование получила в ЧелГУ, начинала трудовой путь в одной из интернет-компаний. С 2015 года работала корреспондентом еткульской газеты «Искра» «. А в 2017-м стала ее главным редактором. В 2024 году перешла на работу в медиахолдинг и трудилась заместителем главного редактора сетевого издания “ЧелГИД”.

«Все знали Алису Гумаровну как замечательного человека, искренне преданного своему делу. Она всей душой любила Южный Урал, была заботливой матерью и примером для своих детей», — отмечается в соболезновании пресс-службы губернатора Челябинской области.