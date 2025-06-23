Челябинская журналистка Алиса Иванникова с дочерью погибла в ДТП

«Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и готовы оказать всяческую помощь и поддержку», — отметила генеральный директор «Обл-ТВ» Анна Воронова.