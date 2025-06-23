Челябинская журналистка Алиса Иванникова с дочерью погибла в ДТП

«Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и готовы оказать всяческую помощь и поддержку», — отметила генеральный директор «Обл-ТВ» Анна Воронова.
По словам коллег, в живых остались муж и шестилетний сын Алисы.
Иванникова была профессиональным журналистом. Высшее образование получила в ЧелГУ, начинала трудовой путь в одной из интернет-компаний. С 2015 года работала корреспондентом еткульской газеты «Искра» «. А в 2017-м стала ее главным редактором. В 2024 году перешла на работу в медиахолдинг и трудилась заместителем главного редактора сетевого издания “ЧелГИД”.
«Все знали Алису Гумаровну как замечательного человека, искренне преданного своему делу. Она всей душой любила Южный Урал, была заботливой матерью и примером для своих детей», — отмечается в соболезновании пресс-службы губернатора Челябинской области.