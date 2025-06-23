В Уфе на улице подросток избил сверстника.

«Однако сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели работу, в ходе которой выяснилось, что телесные повреждения нанес другой несовершеннолетний. С ним была проведена беседа, в ходе которой подросток признался, что это он ударил по лицу своего знакомого на улице Октябрьской Революции», — пояснили в МВД по РБ.