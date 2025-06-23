Стали известны подробности спасения владельца сафари-парка «Тайган»

Ветеринар Василий Писковский рассказал, что сразу после произошедшего 58-летняя женщина забежала в вольер, она не испугалась разъяренного зверя. В качестве оружия у Алексагиной было ведро и пластиковый веник, благодаря которым она смогла спасти Олега Зубкова.