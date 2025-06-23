Стали известны подробности спасения владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму, которого искусал лев, смогла спасти его пресс-секретарь Татьяна Алексагина — она отогнала хищника ведром и веником. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.
Ветеринар Василий Писковский рассказал, что сразу после произошедшего 58-летняя женщина забежала в вольер, она не испугалась разъяренного зверя. В качестве оружия у Алексагиной было ведро и пластиковый веник, благодаря которым она смогла спасти Олега Зубкова.
Местные жители пишут женщине благодарности в социальных сетях, восхищаются ее отвагой и бесстрашием, уточнили в публикации.
О нападении стало известно накануне. Инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. Зубков потерял много крови, на место для госпитализации пострадавшего прилетел вертолет санавиации.
Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный заявил, что нет никакой доказательной базы в утверждениях, что львы, которые напали на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, осенью прошлого года убили другую сотрудницу учреждения.