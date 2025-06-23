Транспортная прокуратура проводит проверку из-за неполадок на рейсе из Омска

На борту лайнера находились 66 пассажиров, включая 11 детей, а также 5 членов экипажа. К счастью, инцидент обошелся без последствий для жизни и здоровья людей. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, а пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.