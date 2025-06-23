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Транспортная прокуратура проводит проверку из-за неполадок на рейсе из Омска

Самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.

Источник: Комсомольская правда

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту незапланированной посадки рейса Омск — Ноябрьск. Накануне, 22 июня, около 15 часов по местному времени, пассажирский авиалайнер Сухой Суперджет 100 вернулся в аэропорт вылета в аэропорт Омск-Центральный. Причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.

На борту лайнера находились 66 пассажиров, включая 11 детей, а также 5 членов экипажа. К счастью, инцидент обошелся без последствий для жизни и здоровья людей. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, а пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности полетов и защиты прав пассажиров. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям авиакомпании и соблюдению стандартов безопасности.

По всем вопросам пострадавшие от задержки рейса пассажиры могут обратиться за помощью к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921−70−00.