В Жигулёвске задержали грабителя, срывавшего с женщин золотые украшения

В Жигулёвске полицейские задержали 32-летнего уроженца Астрахани, подозреваемого в серии грабежей. Мужчина днём 15 июня сорвал золотые цепочки с трёх женщин в микрорайоне В-1 и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность нападавшего — ранее судимого местного жителя. Его задержали на улице в тот же день. Во время опроса мужчина признался, что пытался «заработать» преступным путём.
В региональном главке сообщают, что возбуждены уголовные дела по статьям грабёж и покушение на грабёж. Суд заключил его под стражу. Украденное имущество изъято и возвращено владельцам.
Ранее в Жигулёвске 54-летнего мужчину при попытке приобрести автозапчасти мошенник обманул почти на 30 тысяч рублей.
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