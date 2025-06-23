Объявленного в международный розыск за мошенничество предпринимателя из России нашли за рубежом

Объявленный в международный розыск руководитель томской строительной компании был задержан за границей по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, бизнесмен обманул 47 клиентов, похитив более 130 миллионов рублей под предлогом строительства жилья.
После совершения преступления мужчина скрылся за пределами России. Благодаря международному сотрудничеству правоохранительных органов его удалось найти и задержать.
В настоящее время подозреваемый доставлен в Томск, где ему предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, злоумышленник разработал схему, в рамках которой собирал деньги с граждан на строительство жилья, но свои обязательства не выполнил. Расследование уголовного дела продолжается, уточняются все обстоятельства преступления.