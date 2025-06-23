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В Крыму СК показал место нападения льва на директора парка «Тайган»

Следователи установили место, где лев напал на директора парка львов «Тайган».

В Крыму республиканский СК РФ в телеграм-канале пресс-службы показал место нападения льва на директора парка «Тайган».

«В ходе проведения проверки установлено, что непосредственно нападение льва на директора парка “Тайган” произошло под подмостком», — сказал следователь Белогорского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Станислав Старостюк.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления львов. Один из них накинулся на Олега Зубкова, в результате чего он получил травмы шеи и головы, повреждение легкого.

Ранее мы писали, в Крыму следователи проверяют обстоятельства нападения льва на Олега Зубкова. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется опрос сотрудников парка.