В Крыму СК показал место нападения льва на директора парка «Тайган»

В Крыму республиканский СК РФ в телеграм-канале пресс-службы показал место нападения льва на директора парка «Тайган».
«В ходе проведения проверки установлено, что непосредственно нападение льва на директора парка “Тайган” произошло под подмостком», — сказал следователь Белогорского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Станислав Старостюк.
Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления львов. Один из них накинулся на Олега Зубкова, в результате чего он получил травмы шеи и головы, повреждение легкого.
Ранее мы писали, в Крыму следователи проверяют обстоятельства нападения льва на Олега Зубкова. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется опрос сотрудников парка.