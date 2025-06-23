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Стало известно, кто спас владельца крымского сафари-парка из лап льва

Владельца сафари-парка «Тайган», расположенного в Крыму, подвергшегося нападению льва, спасла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина.

Владельца сафари-парка «Тайган», расположенного в Крыму, подвергшегося нападению льва, спасла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Ей удалось обратить в бегство хищника, используя ведро и веник.

Сразу после происшествия бесстрашная женщина моментально ворвалась в вольер, не испытывая страха перед разгневанным зверем, как сообщает ветеринар Василий Писковский. По его словам, она «вооружилась» ведром и пластиковым веником, что и позволило ей спасти жизнь Олега Зубкова, передает SHOT.

Добавим, что в социальных сетях Алексагина получает слова признательности от пользователей, которые восхищаются её храбростью и отвагой.

Напомним, что вечером предыдущего дня на хозяина сафари-парка «Тайган», Олега Зубкова, напал лев. Согласно последним данным, медикам удалось стабилизировать его состояние.

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