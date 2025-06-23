Стало известно, кто спас владельца крымского сафари-парка из лап льва

Сразу после происшествия бесстрашная женщина моментально ворвалась в вольер, не испытывая страха перед разгневанным зверем, как сообщает ветеринар Василий Писковский. По его словам, она «вооружилась» ведром и пластиковым веником, что и позволило ей спасти жизнь Олега Зубкова, передает SHOT.