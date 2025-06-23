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В больнице Серова умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке

После взрыва газа в пятиэтажке в Серове было возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В больнице № 40 Екатеринбурга сообщили о смерти мужчины, пострадавшего в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Серове Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По данным МЧС, в воскресенье утром, 22 июня, в городе Серове на улице Зеленой произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорания не последовало. Хлопок случился в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома. В результате повреждения получили чердачное перекрытие и сама квартира.

Четырех человек госпитализировали. Причиной взрыва стало включение чайника жителем, несмотря на ощутимый запах газа, рассказали в МВД.

Губернатор области Денис Паслер уточнил, что всего пострадали пять человек. Один из них получил серьезные ожоги (63% поверхности тела), остальные были отпущены домой после медицинского осмотра. Тяжелораненого мужчину из Серова перевезли в ожоговый центр на базе 40-й больницы в Екатеринбурге.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее сообщалось, что при взрыве огнетушителя в ЛНР погиб подросток.