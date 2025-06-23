В больнице Серова умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке

Губернатор области Денис Паслер уточнил, что всего пострадали пять человек. Один из них получил серьезные ожоги (63% поверхности тела), остальные были отпущены домой после медицинского осмотра. Тяжелораненого мужчину из Серова перевезли в ожоговый центр на базе 40-й больницы в Екатеринбурге.