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В Самарской области 7-летний ребенок пострадал в ДТП с «приорой» и «грантой»

В Сызранском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

В Сызранском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.

По информации ГАИ, 18-летний молодой человек за рулем LADA Priora ехал по селу Забровка. Разогнавшись, он не справился с управлением и влетел в LADA Granta.

В результате ДТП пострадали два пассажира «гранты» 41-летний мужчина и 7-летний ребенок. Они были госпитализированы.

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