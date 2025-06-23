В Самарской области 7-летний ребенок пострадал в ДТП с «приорой» и «грантой»

В Сызранском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.
По информации ГАИ, 18-летний молодой человек за рулем LADA Priora ехал по селу Забровка. Разогнавшись, он не справился с управлением и влетел в LADA Granta.
В результате ДТП пострадали два пассажира «гранты» 41-летний мужчина и 7-летний ребенок. Они были госпитализированы.
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