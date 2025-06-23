В Самарской области 45-летний водитель Lexus RX 200 на скорости вылетел в кювет

В Сергиевском районе области дорогая иномарка вылетела в кювет. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.
Выяснилось, что вечером 22 июня мужчина за рулем Lexus двигался по трассе М-5. На скорости он не справился с управлением, вылетел в кювет, а потом влетел в дерево.
В результате аварии водитель иномарки был доставлен в медучреждение.
Ранее мы писали о смертельном ДТП под Самарой. Там легковушка влетела в большегруз на одной из трасс.
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