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В Самарской области 45-летний водитель Lexus RX 200 на скорости вылетел в кювет

В Сергиевском районе области дорогая иномарка вылетела в кювет.

В Сергиевском районе области дорогая иномарка вылетела в кювет. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что вечером 22 июня мужчина за рулем Lexus двигался по трассе М-5. На скорости он не справился с управлением, вылетел в кювет, а потом влетел в дерево.

В результате аварии водитель иномарки был доставлен в медучреждение.

Ранее мы писали о смертельном ДТП под Самарой. Там легковушка влетела в большегруз на одной из трасс.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!