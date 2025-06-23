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В Татарстане при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей

Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Источник: МЧС Татарстана

В Татарстане в селе Высокая гора при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей. По этому факту Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По версии следствия, ранним утром 23 июня по улице Тукая произошло возгорание двухэтажного частного дома. Горение происходило на втором этаже мансардного типа. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. В ходе тушения пожара среди обломков были обнаружены обгоревшие тела 57-летней женщины и двух малолетних детей в возрасте трех и пяти лет.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.