70-летнего врача задержали в Кокшетау

Как сообщает пресс-служба ведомства, сначала в Кокшетау 14 июня задержали подозреваемого в работе наркодилером. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у 48-летнего горожанина 130 таблеток «Трамадола» (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане и приравнен к наркотическим средствам), а также другие лекарства. Здесь же полицейские обнаружили два рецепта на приобретение наркотического препарата, выданные местным врачом.