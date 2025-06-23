70-летнего врача задержали в Кокшетау

Как сообщает пресс-служба ведомства, сначала в Кокшетау 14 июня задержали подозреваемого в работе наркодилером. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у 48-летнего горожанина 130 таблеток «Трамадола» (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане и приравнен к наркотическим средствам), а также другие лекарства. Здесь же полицейские обнаружили два рецепта на приобретение наркотического препарата, выданные местным врачом.
«Наркоборцы провели еще ряд оперативных мероприятий, в результате которых преступная деятельность медицинского работника подтвердилась», — отметили в ДП Акмолинской области.
19 июня сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности при координации прокуратуры в Кокшетау в частном кабинете 70-летний врач был задержан. При проведении следственных действий полицейские нашли еще 9 рецептов с печатями. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.