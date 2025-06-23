Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области задержан мужчина за угрозы в адрес добровольцев

По данным силовых структур, подозреваемый регулярно публиковал подобные высказывания в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджерах.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области задержали жителя села Суздалка Доволенского района за радикальные высказывания в соцсетях. Мужчина угрожал поджечь автобус с добровольцами и открыто заявлял о намерении заключить контракт на участие в СВО, чтобы затем перейти на сторону противника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По данным силовых структур, подозреваемый регулярно публиковал подобные высказывания в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджерах. Сейчас ему вынесено предупреждение: в случае повторных заявлений он может быть привлечён к уголовной ответственности.

За подобные действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.