В Новосибирской области задержан мужчина за угрозы в адрес добровольцев

В Новосибирской области задержали жителя села Суздалка Доволенского района за радикальные высказывания в соцсетях. Мужчина угрожал поджечь автобус с добровольцами и открыто заявлял о намерении заключить контракт на участие в СВО, чтобы затем перейти на сторону противника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По данным силовых структур, подозреваемый регулярно публиковал подобные высказывания в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджерах. Сейчас ему вынесено предупреждение: в случае повторных заявлений он может быть привлечён к уголовной ответственности.
За подобные действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.