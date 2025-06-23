В Новосибирской области задержан мужчина за угрозы в адрес добровольцев

В Новосибирской области задержали жителя села Суздалка Доволенского района за радикальные высказывания в соцсетях. Мужчина угрожал поджечь автобус с добровольцами и открыто заявлял о намерении заключить контракт на участие в СВО, чтобы затем перейти на сторону противника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.