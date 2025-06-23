Костанаец жестоко убил 16-летнего подростка

Прокуратура настаивала на признании опасного рецидива и потребовала максимального наказания — 20 лет лишения свободы. Сам обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство, наряду с наличием у подсудимого хронического заболевания. Однако факт рецидива и алкогольного опьянения в момент преступления были расценены как отягчающие.