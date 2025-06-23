Костанаец жестоко убил 16-летнего подростка

Как установил суд, трагедия произошла 9 января 2025 года. Обвиняемый С., ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения. После ссоры со своей сожительницей он решил жестоко отомстить, нанеся удар по самому уязвимому — её сыну.
Пока подросток спал в зальной комнате, мужчина с особой жестокостью начал избивать его различными бытовыми предметами, а затем задушил. От полученных травм мальчик скончался на месте. В момент преступления он находился в беспомощном состоянии.
Мать подростка пыталась остановить преступника, но тот набросился и на неё, избив руками и ногами. Женщина получила лёгкие телесные повреждения.
Прокуратура настаивала на признании опасного рецидива и потребовала максимального наказания — 20 лет лишения свободы. Сам обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство, наряду с наличием у подсудимого хронического заболевания. Однако факт рецидива и алкогольного опьянения в момент преступления были расценены как отягчающие.
Прокуратура потребовала признать в действиях подсудимого опасный рецидив и назначить максимальное наказание. Сам обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние и наличие у мужчины заболевания. Однако на решение повлияли и отягчающие факторы — состояние алкогольного опьянения во время преступления и рецидив.
Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы: первые пять лет — в учреждении полной безопасности, оставшиеся — в учреждении чрезвычайной безопасности. Кроме того, суд назначил принудительное лечение от алкоголизма.
Приговор пока не вступил в законную силу.